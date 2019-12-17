تصريح مثير من تير شتيجن عن الكلاسيكو

علق الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة على مواجهة فريقه غدًا الأربعاء أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.



ويستقبل برشلونة ضيفه ريال مدريد في التاسعة من مسابقة الغد على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".



وقال شتيجين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء :"هذه المُباريات القوية التي أتطلع لها ، إنها المباريات التي تحفز الجماهير".



وأضاف :"أريد ان أسعد النادي وأترك بصمتي هنا في برشلونة، ومباراة الغد ستكون قوية بكل تأكيد".



وتابع :" فريق ريال مدريد دائماً خطير بالنسبة لنا ، في بداية الموسم واجهوا بعض المشاكل مثلنا تمامًا".



وزاد :"لم ألعب في أول مباراة لي في الكلاسيكو ، كنت غاضبًا بعض الشيء لأنني أريد أن ألعب في كل مباراة".



وواصل :"الدوري الإسباني أصبح قوي وخاصة من الناحية الجسدية لم تعود هُناك مباريات بسيطة".



وأوضح :"يبحث المرء دائمًا عن هذه المباراة "الكلاسيكو" بشكل خاص وهو أمر يثير الناس ،الوضع السياسي متوتراً ، الظروف يجب أن تكون موجودة وتكون قادرة على لعبها بأمان".



وحول ذكرياته في الكلاسيكو رد قائلا :"كان عمري 15 او 16 عاماً ، حينها قلت اذا كان عليّ اتخاذ قرار في وقت ما من حياتي فـ سوف يكون الانتقال إلى برشلونة".

وزاد :"رغم ان الامر كان صعباً لوجود العصر الحالي ، لكن دائماً ما رأيت أن فلسفة برشلونة مثيرة للاهتمام ، لكن فقط عندما تكون في المدينة تدرك ما تعنيه حقًا".



وأردف :"أشعر بـ تحسن كبير يومياً حتى في الامور الصغيرة ، يعتبر مُدرب الحراس خوسيه دي لا فوينتي محرج نسبياً ، لديه دائماً المحفزات الجديدة لإخراج أفضل ما لديك".



وحول مستقبله مع برشلونة قال :" لا أحد يعرف ما سيحدث مستقبلاً ، ولكن أريد أن أجعل فريقي سعيداً وأترك بصمتي هنا".



وأشار :"الإعلام هو من ضخم من موضوع التصريح الخاص بمنتخب ألمانيا ، انا اعمل من أجل الحصول على مركز اساسي في المنتخب وتصعيب الاختيار على المدرب ، هذا ما استطيع فعله

