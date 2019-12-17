تقلا شمعون: اعترضت على هذا المشهد في "عروس بيروت".. وشخصية ليلى تشبهني

حققت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، نجاحاً كبيراً في الفتره الاخيرة، خاصه بعد دورها في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدات كبيرة في الوطن العربي.



وكشفت "شمعون" عن كواليس قبولها لدور "ليلى" في المسلسل أنها وجدتها شخصية محورية في أحداث "عروس بيروت" وأنه من الصعب في سنها الحالي أن تجد دورا رئيسياً او دور بطولة، ووضحت هذا بأن الأبطال في الأعمال العربيه يكون ممثليها في سن شباب سواء ان كان رجل أو امرأة.



وصرحت الممثلة تقلا شمعون خلال حوارها في مجلة "لها" عن مشهد دخول الكنة إلي الحمام لتساعد حماتها في الاستحمام، بأنها أعترضت علي هذا المشهد، وحصل جدال عليه ولكن القائمين عن العمل اعتبروا ان الدراما ليست نقلاً عن الواقع، بل تسمح لمخيله الكاتب ان يضيف هذا الي الواقع والسماح للخيال ان يجذب المشاهدين.





وقالت تقولا، إن شخصية ليلى، تشبهها من ناحية المحافظة علي العادات والتقاليد، لأنه يجب المحافظة عليها ولا نستخف بهذه العادات، وأنها سعيدة بتصوير جزء ثان في أول 2020، لانها لم تشبع من شخصيه "ليلي الضاهر".





وعن سؤالها أن الشكل بات أمرا أساسياً في التمثيل قالت إن معظم المخرجين والمنتجين لا يميزون بين الجمال الطبيعي والمصطنع الذي حول الفنانات إلى نسخ متشابهة، ولم يعد هناك وعي للجمال الطبيعي والذي تعتتقد أن الجمهور يشتاقون إليه.





نجاح مسلسل عروس بيروت



نشير إلى أنه استطاع مسلسل "عروس بيروت" أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فوصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليون مشاهدة في مختلف الدول العربية، فأصبح حديث جمهور الدراما التليفزيونية، لم يُعرض مسلسل "عروس بيروت" خلال شهر رمضان الماضي، وهذا ما منحه فرصة جيدة للممشاهدة، فقد عُرض بعيدًا عن زخم المسلسلات، فكانت فرصة مناسبة للحصول على نسب مشاهدة عالية.