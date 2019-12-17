الصين تأمل في التوصل إلى توافق بشأن العقوبات على كوريا الشمالية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تأمل فى ان يتوصل مجلس الامن الدولى الى توافق حول مشروع قرار يتعلق بتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، وفقا لرويترز.



اقترحت الصين وروسيا يوم الاثنين أن يرفع مجلس الأمن بعض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، لكن عارض مسؤولًا بوزارة الخارجية الأمريكية هذا قائلا إن هذا ليس الوقت المناسب.



وصرح قينج فى مؤتمره الصحفى الدورى بان الصين تأمل فى ان يتمكن مجلس الامن من التحدث بصوت واحد حول هذه القضية.



وأضاف إنه يتعين على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، اللتين تناقشا الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية، مواصلة محادثاتهما.



فقد اقترحت الصين وروسيا رفع حظرا فرضه مجلس الأمن الدولى على تصدير كوريا الشمالية للمأكولات البحرية والمنسوجات، وفقا لمشروع قرار اطلعت عليه رويترز، فى خطوة قالت روسيا إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.



كما دعت المسودة إلى رفع الحظر المفروض على الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وإنهاء شرط 2017 لإعادة جميع هؤلاء العمال إلى وطنهم بحلول الأسبوع المقبل. كما ستعفي المسودة مشاريع التعاون بين السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين من عقوبات الامم المتحدة.



ولم يتضح على الفور موعد طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. يحتاج القرار إلى تسع أصوات مؤيدة ولا يحق استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.



وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينسيا لرويترز "لسنا في عجلة من أمرنا" مضيفا أن المفاوضات مع أعضاء المجلس ستبدأ اليوم الثلاثاء. وقال إن العقوبات التي اقترحوا رفعها "لم تكن مرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، إنها قضية إنسانية".



ومن جانب أخر، اوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لبحث رفع مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لأن البلاد "تهدد بإجراء استفزاز متصاعد ورفض الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي ومواصلة الحفاظ على أسلحة برامج الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة والنهوض بها.. "



وفرضت العقوبات على الصناعات التي اقترحت روسيا والصين رفعها عن كوريا الشمالية مئات الملايين من الدولارات وتم وضعها في عامي 2016 و2017 لمحاولة قطع التمويل عن برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.



أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أنه لا ينبغي رفع أي عقوبات من جانب الأمم المتحدة حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برامج الصواريخ النووية والبالستية. تخضع بيونغ يانغ لعقوبات الأمم المتحدة بسبب تلك البرامج منذ عام 2006.



وقال السفير الألماني في الامم المتحدة كريستوف هوسجن يوم الاثنين "بالنسبة لكوريا الشمالية كما في الماضي فمن المهم للغاية أن يحافظ المجلس على الوحدة."



تزايدت المخاوف على المستوى الدولي من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو الطويلة المدى للصواريخ - التي تم تعليقها منذ عام 2017 - بسبب توقف محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن.



التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات منذ يونيو 2018، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم تجاهه ومنح كيم ترامب حتى نهاية عام 2019 لإظهار المرونة. مع ذلك، أعلن مبعوث كوريا الشمالية للأمم المتحدة هذا الشهر أن نزع السلاح النووي كان مطروحا.



وقال قنغ إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل، مضيفا أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمر بمرحلة حرجة وحساسة.



