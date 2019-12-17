الهيئة العامة للأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

وقالت الهيئة العاملة للأرصاد، إن الحالة الماطرة ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم، وتشمل «مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب».

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، نقلًا عن صحيفة عاجل.