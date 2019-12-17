وزير القوى العاملة عن مشروعات الإسماعيلية: نقلة نوعية للشباب

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إ ن المشروعات التي سيفتتحها اليوم، في مدينة الإسماعيلية، سوف تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج.



