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نقيب المحامين يبحث مع "مدبولي" تخصيص وحدات بالمدن الجديدة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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سامح عاشور
سامح عاشور
منى صموئيل
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أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، عدة لقاءات مهمة على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء.

وتحدث "عاشور"، مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول تعديلات قانون الإدارات القانونية، وأهمية إصدارها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق استقلال محاميي الإدارات القانونية عن جهة الإدارة، كحماة للمال العام، مع تحسين أوضاعهم المالية، كما طالب بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور.

وبحث نقيب المحامين، خلال لقائه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، تخصيص وحدات سكنية للنقابة ضمن الوحدات التي تطرحها الوزارة بالمدن الجديدة، إضافة لاسترداد الأراضي التي سحبت من النقابة على مستوى الجمهورية عقب ثورة 25 يناير.

فيما تشاور "عاشور"، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول تجديد البروتوكول الموقع بين النقابة والوزارة بشأن اللقاءات الدورية بين النقابات الفرعية ومديري الأمن ومأموري الأقسام لحل المشكلات التي تقع بين المحامين والضباط في أسرع وقت.

كما بحث "عاشور"، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، تجديد البروتوكول الثلاثي الخاص بضريبة القيمة المضافة، والموقع بين النقابة والمالية ووزارة العدل، إضافة لمطالبته بأن تكون محاسبة المحامين على الضرائب العامة بشكل مقطوع وليس جزافي، بينما حث "عاشور"، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على سرعة صرف 600 مليون جنية مخصصة لبناء محكمتي دمنهور وملوي.

كما طالب نقيب المحامين، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما بدعم الوزارة لنادي المحامين الرياضي المزمع إنشاءه بالتجمع الخامس، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار إدارة الهيئة العامة بوزارة الشباب والرياضة، رقم 312 لسنة 2019 بإشهار نادى نقابة المحامين تحت رقم (422 بتـاريخ 11 نوفمبر 2019).

واقترح "عاشور"، على الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إضافة مادة عن مبادئ القانون بداية من المرحلة الإعدادية، لتنمية الثقافة القانونية لدى الطلاب، وخاصة المتعلقة بالحقوق والواجبات وفقا للدستور والقانون، وأبدى "شوقي"، إعجابه بالاقتراح ووعد بدراسته.
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