"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

تحدث تشافي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق عن مواجهة الكلاسيكو غدًا والتي ستجمع فريقه السابق بغريمه برشلونة على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".



وقال تشافي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء :"ريال مدريد على ما يُرام ولكن اللعب في الكامب نو مُعقد دائماً ، من الجميل رؤية هذه المُباراة وأعتقد أن الفريقين متساويان".



وأضاف :"إذا تم التسجيل مُبكراً سوف تصبح المُباراة مفتوحة ولكن اذا لم يحدث ذلك سوف تنتظر بعض الدقائق ، لا أعلم ما سيحدث ولكن ستكون مباراة مثيرة".



وعن رأيه في ميسي قال :" ميسي في مرحلة أخرى واراه مُختلف عن السنوات الخمس الاخيرة ، يكون لديه أفضل خيار عندما يُقرر المشاركة ، لقد رأيته في ذلك اليوم على الهواء مباشرةً وقد لاحظت ذلك ، فهو قاتل عندما يشارك في اللعب ، لم افهم شيئاً".



وتطرق للحديث عن موقعة ريال سوسيداد أمام برشلونة الماضية والتي انتهت على واقع التعادل 2-2 حيث قال :" لقد استمتعت كثيرا خلال بالمباراة ، كانت جميلة جدا وتنافسية ، في الشوط الأول ، كان ريال سوسيداد أعلى بكثير ، وثم اصبح الفريقين متساويان".



وأتم حديثه برأيه حول ركلة الجزاء الذي طالب بها بيكيه قائلا :"أرى الكثير من الضجة حولها ولكن أعتقد بأنها لم تكن ركلة جزاء".