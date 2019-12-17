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3 أسماء يراهن عليها برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
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الكلاسيكو
الكلاسيكو
علي نبوي
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يراهن نادي برشلونة على الثلاثي فرانكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد بكلاسيكو الأرض.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الثلاثاء على الخطة التي سيعتمد عليها فالفيردي في مباراة الغد من أجل الحفاظ على الكرة وأنه سيعتمد على 3 لاعبين من فريقه.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن الأسماء التي سيراهن عليها فالفيردي في الكلاسيكو من أجل الحفاظ على الكُرة في وسط الملعب وهو بوسكيتس وفرانكي دي يونج وراكيتيتش.

وأضافت الصحيفة بأن الثلاثي سيكون عليهم عامل هام في مباراة الغد من أجل الحفاظ على الكرة ومنح الأفضلية لبرشلونة في اللقاء.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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