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رامي جمال يتصدر "التريند" من جديد.. ويكشف تفاصيل جديدة حول مرضه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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رامي جمال
رامي جمال
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تصدر رامي جمال تريند جوجل في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019 من جديد، وجاء هذا بعد حديثه بشكل مفصل عن مرض البهاق الذي انتشر في جسده.

وبحث الجمهور عن اسم رامي جمال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مرضه ولكي يطمئنون عليه، ومن جانبه قال رامي جمال إنه ااكتشف مرضه بالبهاق منذ 4 سنوات، وبدأ المرض بالظهور على يديه في البداية، وبعد ذلك ظهر في وجهه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه استمد دعمه وقوته من الناس، والزملاء، قائلا "ربنا كان أكبر على مما أتخيل".

واستكمل حديثه قائلا "الطاقة اللي أخدتها من دعم كل البشر اللي ربنا كرمني بيهم تخليني مش فارق معايا.. أول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل من غير ماسكات وسايب المصورين بيصوروا عادي".

وتابع "بدأت اشعر بأن المرض أصبح عبئًا عليا وأنى كنت اخبئه في الحفلات التي كنت أحييها، ولكن في النهاية أعلنت عنه، موضحًا أن كثير من الأطباء عرضوا عليه عروض للعلاج، ولكنه جربها كلها.
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