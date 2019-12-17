طارق الشناوي يكتب: أصالة وبكر وزنوبة!

فى كل أحاديث الموسيقار الكبير حلمى بكر يحرص على إعلان أنه لا يتذكر عدد زيجاته، هل هن 13 أم أكثر؟ بينما هو على يقين أن المطربة أصالة عندما جاءت للقاهرة فى نهاية الثمانينيات، زارته فى منزله وهى تنتعل شبشب (زنوبة)، ملحوظة يوجد نوعان من الشباشب، الآخر (خدوجة)، ولن أشغلكم بالحديث عن الفارق، يكفى أن حلمى يؤكد أنه (زنوبة).





الرسالة التى يريد ذيوعها أنه تعرّف على أصالة وهو الملحن الشهير الثرى الذى يقطن المهندسين، بينما جاءت إليه من دمشق فقيرة معدمة لا تملك أى شىء، لا أصدق أن الأمر وصل بها لتلك الدرجة غير قادرة على شراء صندل من وكالة البلح ببضعة جنيهات، أو ربما وقتها كان أقل حتى من جنيه، سأفترض أن حلمى يقول الحق، ولا شىء غير الحق.. فما هو الهدف؟.





الفقر قطعًا لا يعيب الإنسان، أنور وجدى حكى فى مذكراته أنه فى مرحلة الصعلكة كان يقتسم قرص الطعمية شطرين للفطار والغذاء، بينما العشاء «ملغى تماما من الأجندة»، دائما ما كان يفضل النوم «خفيف».. فريد الأطرش سليل الأمراء فى جبل الدروز بسوريا، من أجل توفير لقمة العيش كان يمر على البيوت يبيع لهم اللبن بالقطاعى.. سميرة أحمد لم تنكر أنها بدأت مشوارها كومبارس صامتًا تتقاضى جنيهًا فى اليوم، وعندما نطقت، ارتفع أجرها إلى جنيهين، ذهبت للمنتج أنور وجدى للحصول على الفارق، فقرر أن يمنحها دور البطولة فى فيلمه القادم، وفى نفس الوقت لم يُعد إليها الجنيه.





بعد أن طرد جورج أبيض، نجيب الريحانى، من فرقته التراجيدية، لأنه بمجرد صعوده على خشبة المسرح تضج الصالة بالضحك، فوجد نفسه يجلس على المقهى، ولا يدرى متى يدفع ثمن المشروب.. قصص كفاح متعددة للنجوم لا يخجلون منها.





أتذكر فى الثمانينيات كان معهد الموسيقى العربية الكائن بوسط المدينة هو المقر الدائم للشعراء والملحنين المبتدئين، كل منهم يبحث عن مطرب شهير لتقديم أغانيه.. شاعر موهوب كان يطارد محمد رشدى، حصل منه على موعد، إلا أن رشدى لم يلتزم، وعندما التقاه فى اليوم التالى وقال له إنه جاءه بتاكسى ودفع 25 قرشا، منحه رشدى عشرة جنيهات، ولم أسمع رشدى يذكر أبدا تلك الواقعة.. أم كلثوم لم تجد ما يخجلها بأن تذكر كَم عانت فى طفولتها.. وعبدالوهاب يعلن للجميع عدد الصفعات التى نالها من شقيقه الكبير حسن بسبب إصراره على الغناء، هم يذكرونها بكل فخر، ويعتبرون الفقر وسامًا للتباهى.



