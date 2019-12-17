Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميليسا بينويست تحتفل بعرض الحلقة رقم 100 من مسلسل Super Girl

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


في أجواء احتفالية احتضنتها قاعة المناسبات بفندق Fairmont Pacific Rim بمدينة فانكوفر الكندية، احتفلت النجمة الامريكية الشابة ميليسا بينويست بعرض الحلقة رقم 100 من مسلسلها الناجح "سوبر جيرل".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الاحتفالية التي حضرها عدد كبير من المشاركين في صناعة المسلسل، بالإضافة للشقيقة الكبرى لميليسا.

وكانت قد عادت النجمة الشابة ميليسيا بينويست لتصوير مشاهد الموسم الجديد من مسلسل SUPER GIRL بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن ميليسا تصور الآن بموقع تصوير المسلسل بمدينة فانكوفر الكندية، التي أقيمت بها احتفالية الحلقة الـ 100.

ويعتبر مسلسل SUPER GIRL، من ضمن الأعمال الفنية التي تقدمها شركة إنتاج افلام القصص المصورة DC، التي يتبعها شخصيات "سوبر مان" و"باتمان".

وفي السياق نفسه، من المنتظر أن يشهد عالم DC السينمائي ظهور نجم جديد بشخصية باتمان، وهو النجم روبيرت باتنسون.
وسيخلف النجم روبيرت باتنسون النجم بن أفليك في تجسيد شخصية "باتمان"، بعد أن جسدها أفليك في فيلمين سابقين على الشاشة الفضية.

وعبر التاريخ ظهرت شخصية الرجل الوطواط في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، وقدمها للشاشة الفضية عدد من أبرز الممثلين.

وكان أول فيلم سينمائي يطرح لشخصية الرجل الوطواط أو "باتمان"، هو فيلم Batman الذي طرح 16 يوليو من عام 1943، وكان الفيلم من بطولة "لويس ويلسون" في شخصية الرجل الوطواط، ومن إخراج لامبيرت هيلير، وفي عام 1949، طرح ثاني فيلم سينمائي لشخصية باتمان، وهو فيلم بعنوان Batman and Robin، وجسد به شخصية الوطواط الممثل "روبيرت لوير".

ثم في عام 1966، ظهرت شخصية باتمان في فيلم جديد بعنوان Batman: The Movie، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم "آدم ويست"، وطرح من بعده فيلم جديد للوطواط باسم Batman، وذلك في عام 1989، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم مايكل كايتون، وظهر كايتون في جزء يليه ضمن السلسلة نفسها في عام 1992 بعنوان Batman Returns وكان أول جزء تظهر به شخصية الرجل البطريق والمرأة القط، وكان الفيلمين من إخراج "تيم برتون".

وفي عام 1995 عادت شخصية الرجل الوطواط من جديد في فيلم بعنوان Batman Forever، وكان هذا الجزء الذي ظهر به النجم فال كيلمر في شخصية باتمان، وشارك في بطولته النجم الكوميدي الكبير جيم كاري،
وقدم شخصية الرجل الوطواط بعد ذلك النجم الكبير جورج كلوني، في فيلم سينمائي عام 1997، طرح بعنوان Batman & Robin.

وغابت أفلام الرجل الوطواط عن السينما لمدة تقترب من العشرة سنوات بعد فيلم كلوني، حتى عادت من جديد من خلال ثلاثية النجم كريستيان بيل، والتي بدئها بفيلم Batman & Robin في عام 2005، ومن بعده فيلم The Dark Knight، الذي ظهر به النجم الراحل هيث ليدجر في شخصية الجوكر.

ثم الجزء الثالث الذي شارك في بطولته النجم توم هاردي، وكان بعنوان The Dark Knight Rises، وطرح في عام 2012، وخلال الخمسة سنوات الأخيرة، قدم شخصية باتمان النجم بين أفليك، في فيلمين فقط، هما فيلم Batman v Superman:

Dawn of Justice، الذي طرح في عام 2016، وفيلم Justice League الذي طرح في عام 2017.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 12 ساعة

حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status