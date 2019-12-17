لهذا السبب.. غياب نيكول كيدمان عن الترويج لـ Bombshell



وكشفت صحيفة ديلي ميل عن سبب غياب نيكول الذي كان يجهله الجميع، وفقا لمصدر مقرب من النجمة الأسترالية الشهيرة.



وقالت الصحيفة، أنه نقلا عن تصريحات لهذه المصدر المقرب من "كيدمان" لمجلة Woman's Day، فإن نجمة فيلم "مولان روج"، كانت تخضع مؤخرا، لعملية جراحية مجهول سببها حتى الآن حال دون تمكنها من حضور العروض الخاصة لفيلم Bombshell.



وكانت قد عادت نيكول كيدمان ومعها كل من النجمة مارجو روبي، والنجمة تشارليز ثيرون للاجتماع سويا من جديد، لحضور العرض الخاص لفيلم Bombshell بمدينة نيويورك، الأسبوع الماضي.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن نجمات الفيلم عدن للحضور معا للترويج له، بعد مجموعة من العروض التي نظمت للفيلم في الأسابيع الماضية، حضرتها تشارليز ثيرون وحيدة في غياب مارجو ونيكول كيدمان.



ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.



واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.



وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.



وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".



ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".



واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.



لوحظ غياب النجمة الكبيرة نيكول كيدمان في الأسابيع الماضية، عن حفلات العروض الخاصة الترويجية لفيلمها الجديد Bombshell، إذ كانت نجمة الفيلم تشارليز ثيرون، هي المتولية للترويج للفيلم وحيدة بعروضه الخاصة بعدد من المدن.