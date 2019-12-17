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محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، لبحث سبل إقامة مشروعات إنتاجية، وتنموية بالمحافظة في كافة القطاعات، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير تناول اللقاء دراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأجرى الوفد، جولة تفقدية شملت منطقة زراعة قصب السكر بمنطقة بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص غرب، والتي تعتمد على طرق الري الحديث" الري بالتنقيط"، وأشاد الوفد بالتجربة بما توفره من مياه في ري مساحة أكبر من الأراضي وتحقق إنتاجية أعلى، وكذلك تم زيارة مشروع دواجن شوشة، ومصنع الأعلاف بمركز سمالوط.

من ناحيته، أكد اللواء سامي الشناوي، استعداد الهيئة البدء في دعم مشروعات تنموية بالمحافظة في مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجله التنمية الاقتصادية، يأتي ذلك ضمن خطه الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح أفاق جديدة للتنمية ولتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم، لرفع معدلات النمو، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
محافظ المنيا يبحث تنفيذ مشروعات تنموية مع وفد "تنمية الصعيد"
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