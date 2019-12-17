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إضراب النقابات الفرنسية لمنع إصلاحات المعاشات التقاعدية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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استخدمت النقابات العمالية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إضرابات النقل والاحتجاجات الجماهيرية في محاولة لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن إصلاح نظام التقاعد قبل عطلة عيد الميلاد.

وتدخل حركة وطنية من الإضرابات والاحتجاجات على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أسبوعها الثاني، ولكن النقابات تضاعف جهودها اليوم الثلاثاء، مع المزيد من تعطل النقل وتوقع احتجاجات أكبر.

وصرح ماكرون، وهو مصرفي استثماري سابق، إنه يريد تبسيط نظام معاشات الدولة البيزنطية بمتشابكة من الامتيازات الخاصة، واستخدام الحوافز لحث الناس على العمل حتى سن 64، بدلًا من متوسط سن التقاعد الآن وهو 62 عامًا.

وتم إغلاق ثمانية من خطوط مترو باريس الأربعة عشر وكان للباقي خدمة محدودة، باستثناء الخطين اللذين يديران قطارات آلية بدون سائقين. وتعطلت قطارات الركاب في الضواحي بشدة.

وحثت شركة السكك الحديدية الوطنية "SNCF"، المسافرين على عدم الظهور في المحطات التي تأمل في السفر، مع توقف 80 في المائة من القطارات في المنطقة المحيطة بباريس.

وفي بعض المحطات خلال الأسبوعين الماضيين، اضطر رجال الشرطة وحراس الأمن إلى التوقف عن محاولة الركاب للقتال في قطارات مكتظة.

وقال "آلان كاركوفيتش"، رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية في منطقة باريس، إن الركاب تعبوا، وموظفونا الذين ليسوا مضربين، قد تعبوا".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد قوائم الانتظار في منطقة باريس 300 كم، وتم تصنيف الازدحام على الطرق على أنها غير عادية، وفقًا لهيئة الطرق السريعة الإقليمية.

ومن المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف من مؤيدي النقابات العمالية في وسط باريس، في وقت لاحق من اليوم.

وتضاءلت أعداد المشاركين في الاحتجاجات منذ بداية الأزمة، لكن النقابات تتوقع إقبالًا كبيرًا يوم الثلاثاء، مع مشاركة جميع النقابات الكبرى في المظاهرة نفسها للمرة الأولى.

وانزعج معارضو إصلاح نظام المعاشات التقاعدية برحيل قيصر إصلاح نظام التقاعد الحكومي، جان بول ديليفوي الذي استقال يوم الاثنين بعد أن تبين أنه فشل في إعلان أكثر من عشرة مناصب شغلها بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية.

وتسعى النقابات إلى تقديم عرض كبير للقوة يوم الثلاثاء، لأنه مع اقتراب عيد الميلاد، يزداد خطر أن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية. وأدت الاضرابات بالفعل إلى تعطيل التسوق في عيد الميلاد.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع الرأي إيفوب نُشر يوم الاثنين في صحيفة فيجارو أن 55٪ من الناس يعتقدون أنه من غير المقبول أن تستمر الإضرابات خلال العطلة.

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الكلمات المفتاحية

قطارات الركاب اصلاح نظام التقاعد

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