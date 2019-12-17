شووت SADD: بث مباشر مباراة الترجي ضد السد bein NOW كورة لايف 7SRY رابط الترجي ضد السد YALLAKora

السد كان يشارك بصفته بطل الدوري القطري، وقد تمكن من الفوز في أول مباراة على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه عجز عن تخطي مونتيري وبالتبعية لا يصل إلى نصف النهائي حيث ينتظره ليفربول، والذي سيلتقي بعد هذه النتيجة بالفريق المكسيكي. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ستة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد عشرة أهداف في مرماه.