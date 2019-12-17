اتصال هاتفي بين الملك سلمان ورئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال الملك سلمان، إن الاتصال الهاتفي وصف علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي بـ«التاريخية»، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكدًا رغبة المملكة في تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وبحسب صحيفة عاجل، تطلع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة، من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة، وتحقيق المصالح المشتركة، مبدية حرصها الكبير على الدور البناء للاتحاد الأوروبي في قمة العشرين القادمة في المملكة.