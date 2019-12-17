مي سليم تستعين برأي جمهورها

تهتم الفنانة مي سليم، على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشاركت مي متابعيها بصورة جديده لها، ظهرت بها بمكياج ثقيل، وطالبت رأي جمهورها بهذا اللوك قائله:"انا مش بحب make up الثقيل بس قولت حاجة جديدة ،إنتوا رأيكم اية".



وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها بالأبداء عن رأيهم، وجاءت تعليقات كالتالي:" جميله ما شاء الله، حلوة اوي بجد، انتي في اي حاجه حلوة يا مي، شكلك رقيق اوي."



يشار إلى أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي يعرض حالياً، واستطاع أن يخطف قلوب الجمهور من أول حلقة عرضت على التليفزيون.



وتدور أحداثه"حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، من بطولة كوكبة من النجوم وهم"إياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، إنتاج شركة "سينرجى".





