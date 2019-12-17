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عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
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إليكي
إليكي
الفجر الرياضي
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طلب نادي الأهلي شراء النيجيري بليسنيج إيليكي مهاجم لوزيرين السويسري ليصبح ثاني الصفقات الحمراء بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

وعرض الأهلي على لوزيرين مليوني دولار مع إعارة الأنجولي جيرالدو لمدة موسم خاصة أن اللاعب مرشح من قبل رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

 

ويتمسك نادي لوزيرين بالحصول على 3 ملايين دولار للاستغناء عن إيليكي وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلي لضم المهاجم الأجنبي.


من هو إليكي


إليكي من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة أبا النيجيرية ويلعب في مركز المهاجم الصريح وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم  ثم رحل إلى أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف  قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة ةسجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.


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