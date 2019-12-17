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الشيخ محمد عمار لـ "للفجر الرياضي": ليس لي علاقة بالسحر في نادي المالية قرأت القرآن فقط وأتمنى رؤية محمد صلاح

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
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الشيخ محمد عمار
الشيخ محمد عمار
سارة سالم
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صرح الشيخ محمد عمار للفجر الرياضي بأنه قام بزيارة ملعب المالية بعد دعوة مجلس الإدارة لقراءة القرآن بعد تعثر الفريق في النتائج بالفترة الأخيرة في دوري القسم الثاني، وقال بأنه علم منهم عن وجود السحر داخل الملعب وأيضا المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة هم من وجدوا السحر داخل النادي.

لكن لم أجد سحرا وليس لي علاقة بذلك، لقد قرأت أكثر من آية قرآنية لإبطال السحر ولأعطاء الثقة لديهم، لأن السحر ذكر في القرآن ولكن كل شيء بإرادة الله.

وتابع تقدمت لهم بالنصيحة ووجدت اللاعبين في حالة خوف فكان ردي، وماهم بضارّين به من أحد إلا باذن الله، لا تخافوا لا بد أن تجتهدوا ولا تنظروا لأي شيء سلبي، لا أعتقد أحد سيتأثر بعمل سحر فكل شيء بإرادة الله.

ووضح بأن شيخ أخر قال لأعضاء النادي عندكم سحر والجميع ظن بأنني من وجدت السحر، الأهالي في قريتي غضبوا بمعرفتهم أنني لي في أعمال السحر وأنا ذهبت فقط لمساعدتهم فكل لاعبي الكرة أصدقائي، الجميع يعشق محمد صلاح وأنا شخصيا أتمني رؤيته.

وكان جلال أبو عوف رئيس مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات قد صرح قبل ذلك بأنهم وجدوا عمل سحري داخل الملعب وآخر أمام فرقة ملابس اللاعبين، وقام بإخراجه هو ونائبه علاء الدرش وعمال النادي.
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