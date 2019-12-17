محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة (صور)

استقبل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمقر ديوان عام لمحافظة الإسماعيلية، في مستهل زيارته إلى الإسماعيلية.



ويتوجه وزير القوى العاملة، ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقيهم من القيادات، إلى مقر جامعة قناة السويس؛ لحضور ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وورش عمل المشروعات لطلاب التعليم الأساسي والفني وطلاب الجامعة والمشروعات المقدمة من المواطنيين، كما يتضمن برنامج زيارة الوزير عقد مؤتمرا صحفيا بالجامعة.

