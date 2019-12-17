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الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
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الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على كافة قطاعات الجمهورية، حيث يوجد شبورة مائية على الطرق تقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضح أن هناك انخفاض في درجات الحرارة في الليل، حيث يصل فرق درجات الحرارة بين الصغرى والعظمى إلى 10 درجات، منوها بأنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم، وحركة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين.
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