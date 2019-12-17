د.حماد عبدالله يكتب: "وان مان شو " !!





تفتقد المواهب المصرية فى شتى المجالات ، إلى عنصر هام جداً تمارسه الشعوب المتقدمة إلا قليلاً !!





فى الإدارة نحن عكس كل البلاد التى تقدمت عنا لا نؤمن بالخبرات المهنية بما فيها تلك الخبرات التى يمكن أن تدير موهبة "فنان ممثل" أو" فنان تشكيلى" أو "مطرب" أو حتى "مهندس كبير" أو "رجل أعمال" ناجح ، هؤلاء الموهوبين من الكبار فى مصر لانجد لديهم مدير أعمال أو مدير للموهبة فنجد مثلاً رجال أعمال بعد رحلة نجاح ( نحتاج إلى تقديمها إلى الشباب ) لكى نخلق قدوة فى البلاد ، هؤلاء يبخلون على أنفسهم أو ربما يستكثروا على أنفسهم أن يكون لديهم مدير أعمال ، متحدث رسمى عنهم ، أو ضابط لإيقاع حركتهم فى المجتمع أو مدير تنفيذى ذو خبرة يقوم على الأداء الإجتماعى فى مؤسساتهم ، كإدارة صناديق للتكافل الإجتماعى مثلاً ، فنجد أن رجل الأعمال بعد رحلة نجاحه يسعى فوراً لكى يتولى منصباً سياسياً فى البرلمان أو يسعى لأن يكون وزيراً فى الحكومة ، وهذه المناصب تصبح من مكملات نجاح رجل الأعمال ونجد من الحادث اليوم أن الغيرة الشديدة التى تنتاب بعض رجال الأعمال من بعضهم البعض فقط تدور حول ما وصل إليه أحدهم لتولي منصب سياسي أو تنفيذي في الحكومة ، والشىء اللافت للنظر ، أن رجل الأعمال الناجح فى عمله ، حينما تحتك به ، تجده يفهم فى كل شىء ، فى الصناعة هو الوحيد الفاهم ، فى التجارة طبعاً هو أكبر واحد بيفهم فى البلد ، وفى الهندسة طبعاً مفاهيمه كلها هندسية ، رغم أن شهادته ( دبلوم تجارة ) وبالكثير بكالوريوس ( تعاون ) ، ومع ذلك يفهم فى الهندسة وفى الذرة وفى العلوم وفى الفن أيضاً نعم هو يفهم فى الفن !! بدليل أنه لدية حوالى مائة أو مائتين لوحة فنية أصلية !! ومع ذلك ليس رجال الأعمال فقط من حازو الأوسكار في هذا العرف ، ولكن فنانين كبار ، يمكن لأحدهم أن يكون مؤسسة قائمة بذاتها ولدينا من هؤلاء كثيرين من الصف الأول فى التمثيل ، كان لدينا المرحوم" الفنان عمر الشريف" وهو النموذج الذى وصل إلى قمة العالمية حتى توفاه الله لم نسمع أنه كان لديه مدير أعمال أو مدير علاقات عامة أو مكتب يستقبل فيه ضيوفه أو الراغبين فى التعامل معه كمنتج أو مخرج أو حتى صاحب شركة إعلانات شىء غريب جداً فى بلادنا وهى نظرية ( الوان - مان - شو ) ولذلك كله فى الهواء ، وربنا يستر !!



