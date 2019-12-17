"أمراض الكبد المناعية" لقاء علمي بـ"طب حلوان"





وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد أمين صقر، أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد بجامعة عين شمس، ورئيس المجلس العلمي لبرنامج الزمالة المصرية في الكبد والجهاز الهضمي.



وأوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص، القائم بعمل رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، أن اللقاء تضمن نقاشا حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد المناعية المختلفة وطرق العلاج التي تُكون جزء من برنامج طبي يشمل المراقبة الدقيقة لوظيفة الكبد حيث يُعد التشخيص ومعرفة مدى تلف الكبد وسببه أمرًا مهمًا في توجيه العلاج، كما تم عرض حالات إكلينيكية للمناقشة من الحضور.



وتناول اللقاء عرض طرق العلاج التي تهدف إلى إبطاء أو إيقاف مهاجمة الجهاز المناعي للكبد بحيث يساعد ذلك على إبطاء تفاقم المرض.



نظمت كلية الطب بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب، اللقاء العلمي الشهري لقسم الأمراض المتوطنة، تحت عنوان "أمراض الكبد المناعية".