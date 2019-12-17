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العالم مصطفى السيد يوقع اتفاقية أستاذ زائر بجامعة عين شمس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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مصطفى السيد
مصطفى السيد
أية حمروشي
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وقع الدكتور مصطفى السيد، رائد علوم نانو تكنولوجي، اتفاقية أستاذ زائر بكلية العلوم جامعة عين شمس، والتي تتضمن قيام العالم الجليل، بتدريس مادة ضمن البرامج المعتمدة للكلية، بهدف تخريج طالب أكثر تميزًا ورفع التصنيف العالمي للكلية والجامعة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور فاروق الباز، قد وقع أيضا منذ أيام اتفاقية أستاذ زائر مع الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أنه من المتوقع بدء تفعيل الاتفاقية في الفصل الدراسي الثاني.
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