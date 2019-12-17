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سامباولي يعود لمغازلة ميسي قبل الكلاسيكو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
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ميسي
ميسي
وكالات
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أكد الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق لسانتوس البرازيلي أنه يدخل عام 2020 بحثا عن مشروع يناسب طموحاته كمدرب، في الوقت الذي أثنى فيه على قائد برشلونة، ليونdل ميسي، حيث أكد أنه سيظل "لاعبا حاسما دائما".

وأشار سامباولي في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية بعد تكريمه من صحيفة (سبورت) الرياضية اليومية في مدريد: "قدمنا عاما كبيرا مع سانتوس، وحصدنا أكبر عدد من النقاط في تاريخ النادي. أنهينا الموسم في المركز الثاني، وكنا قريبين للغاية من تحقيق هدفنا بحصد اللقب. كما أننا تأهلنا لبطولة كوبا ليبرتادوريس".

وأنهى سانتوس الموسم المنقضي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن (البطل) فلامنجو.

وكان نادي سانتوس قد أعلن منذ أيام رحيل سامباولي، بعد تولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال موسم واحد فقط.


وأوضح المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين أن النادي يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بالموسم المقبل، حيث لن تسمح التغييرات بتقديم أداء قوي في كوبا ليبرتادوريس، أو حتى في الدوري، ولهذا تم إنهاء العلاقة مع إدارة النادي.

وقال في هذا الصدد "النادي يمر بمرحلة انتقالية لن تساعد على الظهور بشكل قوي في كوبا ليبرتادوريس، أو حتى في الدوري. الانفصال كان القرار الأفضل لي وللنادي".

وحول الأخبار المتداولة حول وجود اهتمام من جانب نادي بالميراس به، أكد صاحب الـ59 عاما أنهم لم يتوصلوا لاتفاق حول الأمور المادية، وأيضا في بعض الأهداف الرياضية.

وفيما يتعلق بخططه المهنية مع حلول العام الجديد 2020، أوضح "لا أعلم. كما تقول كرة القدم، وحيث استقر في مكان يجعلني أشعر بالسعادة سواء داخل الملعب أو خارجه".

أما عن رؤيته لنهائي كوبا ليبرتادوريس الأخير بين ريفر بليت الأرجنتيني، وفلامنجو البرازيلي، الذي توج به النادي البرازيلي بسيناريو درامي (2-1) بعد أن كان متأخرا حتى الدقائق الأخيرة بهدف نظيف، أوضح سامباولي "لقد أوفى اللقاء بكل التوقعات".

وزاد: "فلامنجو لعب بتحفظ بعض الشيء في بعض أوقات المباراة، ولكنه فاز في النهاية. أعتقد أن فلامنجو حقق في النهاية نتيجة لم يكن ينتظرها".


واختتم المدرب الأسبق لمنتخب تشيلي تصريحاته حول كلاسيكو الأرض بين الغريمين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعب (الكامب نو)، حيث أكد أن مواطنه وقائد البارسا، ليونيل ميسي، سيلعب دورا حاسما في ترجيح كفة فريقه في اللقاء.

وأتم: "ميسي كان دائما اللاعب الحاسم. سيظل هكذا دائما، وبرشلونة سيمتلك هذه الأفضلية في وجوده. بعيدا عن التكافؤ في مواجهات الكلاسيكو، سيكون دائما هناك لاعب يصنع الفوارق".

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ميسي برشلونة وريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني

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