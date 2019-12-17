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الأحوال الجوية السيئة تعرقل عملية البحث عن المفقودين جراء بركان نيوزيلندا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، إنها أجبرت طائرة هليكوبتر تبحث عن جثتين ما زالتا مفقودة بعد ثوران بركان نيوزيلندي في الأسبوع الماضي على العودة بسبب سوء الاحوال الجويةن وفقا لرويترز.

يبلغ عدد القتلى الرسمي بسبب الانفجار المفاجئ في وايت آيلاند، والمعروف أيضًا باسم الماوري الوهاكاري، 16 شخصًا. وتم انتشال ست جثث من الجزيرة يوم الجمعة.

وأولئك الذين ما زالوا مفقودين، ويُعتقد أنهم توفوا، هم وينونا لانجفورد، أسترالية تبلغ من العمر 17 عامًا، وهايدن مارشال إنمان، مرشد سياحي في نيوزيلندا يبلغ من العمر 40 عامًا. ويعتقد أن أجسادهم موجودة في المياه المحيطة بالجزيرة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين للصحفيين في أوكلاند خلال زيارة للاجتماع مع المسؤولين في أعقاب الثوران البركاني "أعرف أن كل الجهود تبذل... لكن الطقس يتآمر ضدهم في الوقت الحالي، والبيئة التي يعملون فيها خطرة للغاية ".

ومن بين القتلى 11 مواطنًا أستراليًا، وثلاثة مواطنين أستراليين دائمين ونيوزيلندي واحد. توفي شخص آخر، لم يتم الكشف عن اسمه، بعد نقله إلى مستشفى أسترالي.

كانت هناك انتقادات متزايدة للسماح للناس بالوصول إلى الجزيرة، وهي وجهة شهيرة للمتنزهين النهائيين، بالنظر إلى مخاطر حدوث بركان نشط. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن المأساة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في صناعة السياحة في نيوزيلندا.

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن يوم الاثنين إن التحقيقات الرسمية من قِبل محققي الوفاة ومنظمي سلامة العمل في الثوران قد تستغرق ما يصل إلى عام، وسوف تحمل عقوبات جنائية محتملة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

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الكلمات المفتاحية

ثوران البركان بركان نيوزلندا البحث عن المفقودين جراء بركان نيوزيلندا

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