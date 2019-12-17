عشرات القتلى في انفجار منجم فحم جنوب غرب الصين

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم لثلاثاء، بسقوط عشرات القتلى من العمال في انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة الثلاثاء، في منجم غوانغلونغ بمقاطعة آنلونغ في إقليم غويتشو، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين.

وأشارت السلطات الصينية، إلى أنه لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض، عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجما في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقال التلفزيون الرسمي إن 347 عاملا كانوا يعملون تحت الأرض في منجم شانموشو للفحم عند وقوع الفيضان السبت، وفق ما نقلت "فرانس برس".

والشهر الماضي، قتل 15 عاملا على الأقل في انفجار بمنجم بإقليم شانجي شمالي الصين، نجم عن أنشطة "خالفت القانون والقواعد" وفق أحد المسؤولين.

وفي اجتماع بنوفمبر أوعز مجلس الدولة الصيني"بحملة خاصة على مسائل السلامة المتعلقة بالإنتاج" من أجل "زيادة تحسين السلامة في مكان العمل"، وفق وسائل الإعلام الرسمية.