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تغييرات في تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة بالكلاسيكو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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يلعب نادي ريال مدريد ضد برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة ف الدوري الإسباني.

 

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن عودة الويلزي جاريث بيل إلى التشكيل الأساسي هي أبرز التغييرات التي ينوي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إجراءها في التشكيل الخاص بالكلاسيكو.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الكلاسيكو

 

حراسة المرمى: كورتوا

 

خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

 

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – إيسكو – فالفيردي

 

خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

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نادي ريال مدريد ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو اخبار الرياضة

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