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عاجل.. مصرع وإصابة 4 إثر انفجار "دانة" حرب بقنا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
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جثة
جثة
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قتل طفل متأثرا بإصابته، إثر انفجار "دانة" من مخلفات الحرب، بقرية السعادوة بجزيرة الدوم، بمركز أبوتشت بقنا.

مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، تلقى إخطارًا بمصرع طفل إثر انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت.

تحريات اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، كشفت عن قيام شاب بالعثور على "دانة" من مخلفات الحرب، وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية، مما أدى لانفجارها وإصابته و3 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى أبوتشت ومنها لمستشفى قنا العام، وتم وضعهم بالعناية المركزة، وبعدها توفى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثرا بإصابته وتم إيداعه مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
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