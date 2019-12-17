رابط hd مشاهدة مباراة السد القطري والترجي يلا شوت | مباراة السد والترجي مباشر hd | بث مباراة السد والترجي

لايف مباراة الترجي والسد مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.