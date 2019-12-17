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أمازون تضم صوت سامويل إل جاكسون لأجهزة "أليكسا"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلنت شركة الإلكترونيات الشهيرة أمازون عن ضم صوت النجم الكبير سامويل إل جاكسون، ضمن خيارات الأصوات على متحدثها الذكي "أليكسا".

وذلك حسبما ذكر موقع "أنيالد" المختص بأخبار التقنيات، والذي أفاد بأن مستخدمي جهاز أليكسا، يمكنهم طلب تحميل صوت النجم سامويل إل جاكسون على أجهزتهم بمقابل 99 سنت.

وعرف النجم الكبير سامويل إل جاكسون بتجسيده للعديد من الأدوار السينمائية الناجحة، كان أبرزها تجسيده لشخصية "نيك فيوري"، في أفلام أبطال marvel من القصص المصورة، مثل فيلم iron man 2، وأفلام Avenger بأجزائها الأربعة، وأفلام captain america، مع النجم كريس إيفانس والنجم روبيرت داوني جونيور.

وسبق لسامويل إل جاكسون العمل مع كبار النجوم والمخرجين، كظهوره في بطولة فيلم "بالب فيكشن" للمخرج كوينتن ترانتينو مع النجم الكبير جون ترافولتا، وفيلم "هيتفول إيت".

كما سبق له المشاركة بدور بارز في سلسلة أفلام "داي هارد" مع النجم الكبير بروس ويليس، وظهوره في الجزء الثالث من هذه السلسلة الشهيرة من افلام الأكشن.
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