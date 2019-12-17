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«كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الترجي والسد في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي ضد السد في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والسد اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة السد والترجي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

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