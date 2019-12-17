«كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي السد الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يصطدم فريق الترجي الرياضي التونسي مع فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية

مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي السد الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يصطدم فريق الترجي الرياضي التونسي مع فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية