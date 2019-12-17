Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» مشاهدة مباراة السد القطري والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السد القطري PLUS بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي السد الثلاثاء 17/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يصطدم فريق الترجي الرياضي التونسي مع فريق السد القطري في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس  في بطولة كأس العالم للأندية

وخسر كلا الفريقان الدور ربع النهائي من عمر البطولة وعجز السد القطري عن تحقيق الإنجاز، وتلقى هزيمة من مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في هذه الأيام..
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء.. أمطار وسحب ورياح

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 11 ساعة

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 12 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 6 ساعات

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status