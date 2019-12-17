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يوسف الشريف يبدء تصوير مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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بدء الفنان يوسف الشريف، أول يوم تصوير مسلسله "النهايه" الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني، ويعود من خلاله للشاشه بعد غياب عامين، ونشرت زوحته السيناريست إنجي علاء عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صوره تجمعها بالفنان يوسف الشريف وكتبت عليها: "بدايه تصوير مسلسل النهاية".


والمسلسل من إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف.


اخر أعماله الدرامية

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف التلفزيونية مسلسل "كفر دلهاب" وشارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "بني آدم"

أخر أعمال الفنان يوسف الشريف السينمائية، هو فيلم "بني آدم"، حيث تدور أحداثه في اطار بوليسي تشويقي مثير، حول رجل الأعمال الذي يدعي "آدم"، ويتهم بعدة أعمال إجرامية، وتتطور الأحداث بشكل أكشن مختلف.

فيلم "بني آدم" من قصة يوسف الشريف، سيناريو عمرو سمير عاطف، تأليف بطولة يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر حلال، من بطولة يوسف الشريف، دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد، محمود الجندي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، احمد صيام، خالد كمال، صفاء الطوخي، أحمد النمرسي.
يوسف الشريف يبدء تصوير مسلسل "النهاية"
يوسف الشريف يبدء تصوير مسلسل "النهاية"
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