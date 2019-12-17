Advertisements
Advertisements
Advertisements

استطلاع: شعبية ترامب في أعلى مستوياتها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

وصلت شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أعلى مستوياتها، رغم التحقيق الذي يجريه الكونجرس ضده لغرض عزله، حسبما  أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك".

 

وبحسب الاستطلاع، أعرب 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع عن رضائهم على العمل الذي يقوم به ترامب، مقبل 52% أعربوا عن عدم رضائهم.

 

وتعكس نتائج الاستطلاع، رأي الشارع الأمريكي في اقتصاد بلادهم، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد تحسن، ونسبة البطالة تقلصت.

 

ووفقًا للمحللون والمراقبون، مثلت نسبة أنصار الحزب الجمهوري الذي أعربوا عن رضائهم عن ترامب 92%، فيما أعرب 94% من أنصار الحزب الديمقراطي عن عدم رضائهم.

 

كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.

 

Advertisements

أخبار تهمك

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء.. أمطار وسحب ورياح

منذ ساعة و نصف

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status