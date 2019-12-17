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أسعار الدولار اليوم .. الدولار يواصل كسر حاجز الـ 16 جنيه ويهبط قرشين في البنك المركزي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
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الدولار
الدولار
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أسعار الدولار 

أصيبت أسعار الدولار بخسارة كبيرة خلال تعاملات الأمس الإثنين، لتستهل تعاملات اليوم على استقرار مع توقعات باستمرار التراجع، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتفقد العملة الأمريكية نحو قرشين مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر أسعار الدولار في 2019

سجلت أسعار الدولار خسائر تقترب من جنيهان خلال تعاملات عام 2019، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الربع الأول من العام المقبل.


أسعار الدولار في 2020

توقع بنك الاستثمار بلتون، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في 2020، وأن يظل سعر الدولار حول مستوي ليظل  في نطاق 16و 15.9 جنيه مقابل الدولار.

وأشارت دراسة بنك استثمار فاروس، أن يواصل متوسط سعر الدولار الإستقرار خلال العام المالي المقبل، ليتراوح 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري.

وأكدت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن سعر الدولار سيصل إلي 15 جنيه منتصف العام المقبل مع استمرار التحسن في الاقتصاد المصري.

وتوقعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن يواصل الدولار التراجع أمام الجنيه ، ليصل إلى 15 جنيه مع اتجاه عدد كبير من دول العالم لتقليص تعاملاتها التجارية بالدولار، وهو ما يأثر على سعر العملة الأمريكية في الأسواق الخارجية لتتراجع أسعار صرفها على المستوي العالمي وليس المحلي فقط .

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة فيا ماركتس، أن التقارير العالمية تشير إلي أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه يتراوح ما بين 12 إلى 13 جنيه لذلك أتوقع المزيد من التراجع حتي نصل للسعر العادل.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك          سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار
البنك المركزي     15.9738     16.10
البنك الأهلي       16            16.10
بنك مصر          16          16.10
بنك القاهرة         16           16.10
بنك قناة السويس  16           16.10
العربي الأفريقي  16            16.10
بنك بلوم     16.08          16.18
أبوظبي الإسلامي16.07       16.16
مصر إيران    16.05         16.15
المصرف العربي16.04        16.14
الكويت الوطني16.02         16.12
عودة           16           16.10
بنك مصر    16             16.10
المشرق       16            16.10
التعمير والإسكان16        16.01
الاهلي الكويتي15.99      16.09
المصرف المتحد15.98    16.08
المصري الخليجي15.98   16.08
بنك الإسكندرية   15.98   16.08
التجاري الدولي15.98     16.08
كريدي أجريكول15.98  16.08
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الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار لحظة بلحظة إيران 2020

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