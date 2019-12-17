دنيا عبدالعزيز ناعية المخرج ياسر زايد.."القلب مش ناقص وجع"





نعت الفنانه دينا عبد العزيز المخرج الراحل ياسر زايد، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت صوره تجمعها بالراحل، وكتبت:"وداعا المخرج ياسر زايد مشيت ومعاك سنين وذكريات كتيير ، القلب مش ناقص وجع ، الله يرحمك يارب ويصبرنا".





وقد رحل عن عالمنا أمس الإثنين الموافق 16 ديسمبر المخرج ياسر زايد، هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد، ومن المُقرر أن تشيع جنازته غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم.





والجدير بالذكر أنَّ زايد يعرض له حاليًا مسلسل "الضاهر" علي قناة الحياة، والمسلسل بطولة محمد فؤاد،صبري عبد المنعم،حسن يوسف، ورغدة،عمر حسن يوسف،مادلين طبر،علاء زينهم، إنجي شرف، مظهر أبو النجا.



وقد قدم ياسر زايد خلال مشواره عدة أعمال درامية ترك من خلالها بصمة كبيرة وحققت نجاحات كبيرة ومن هذه الأعمال "هبة رجل الغراب والضاهر ويا أنايا أنتي وغيرها.





وعلي سياق أخر يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز مشاركتها في "نصيبي وقسمتك 3" بحكاية بعنوان "ما تيجى يا مليجى"، والحكاية بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود حجازى، وهبة عبد الغني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين .

