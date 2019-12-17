رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.



