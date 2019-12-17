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كيم كارداشيان تجمع أسرتها في بطاقة معايدة الكريسماس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورة لكافة أفراد اسرتها، أبنائها الأربعة وزوجها مغني الراب كاني ويست، عبر حسابها الخاص على موقع أنستقرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه الصورة، أعلنت عنها كيم كبطاقة معايدة، ستستخدمها بإرسالها لتهنئة أصدقائها وأفراد اسرتها بأعياد الكريسماس.

ذلك بعد أن نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها أثناء استذكارها استعدادا لامتحانات كلية القانون التي انتسبت لها مؤخرا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كيم، وامامها مجموعة أوراق الدراسة، وقالت الصحيفة أنها تستعد حاليا لدخول أحد امتحانات الفصل الدراسي الجاري بإحدى الكليات بولاية كاليفورنيا.

وكتبت كيم مع الصورة كلمتين هم "وقت الدراسة"، وعلقت ديلي ميل على أناقتها التي حرصت عليها حتى أثناء المذاكرة.

يأتي ذلك بعد آخر ظهور لها، حين شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في عرض أزياء خاص بالماركة العالمية "ديور"، تم تنظيمه بمدينة "ميامي" الأمريكية الساحلية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال مشاركتها بالحفل، كان برفقتها شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وظهر الثنائي بإطلالات جذابة لفتت لهن الأنظار.

وكان ظهور كروتني برداء أسود استعرضت من خلاله أنوثتها، في حين كانت إطلالة كيم أكثر احتشاما، تتناسب مع برودة الجو، إذ كان زي من الجلد الطبيعي.
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