Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيلم Jumanji يطيح بـ Frozen 2 من صدارة شباك التذاكر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
نجح فيلم Jumanji: The Next Level في الإطاحة بفيلم ديزني الجديد "فروزين 2"، من صدارة شباك التذاكر مع نهاية الأسبوع الجاري.

وذلك بعد تحقيقه لـ 60.1 مليون دولار إيرادات محلية في الأسبوع الأول من طرحه بصالات العرض الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويشارك في بطولة أحدث أجزاء سلسلة Jumanj، كل من دوين جونسون، وكيفين هارت وجاك بلاك.

وقالت الصحيفة البريطانية أنه خلال الأسبوع المنقضي، حقق فيلم الرسوم المتحركة فروزين 2، إيرادات تقدر بـ 19.2 داخل الولايات المتحدة.

وفي المركز الثالث بشباك التذاكر جاء فيلم Knives Out الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم دانيال كريج وكريس إيفانس، وذلك بعد حصده محليا لإيرادات 9.2 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم Richard Jewell، الذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية عن رجل الأمن من مدينة أطلنطا، الذي أدين ظلما بمشاركته في تفجيرات أولمبياد 1996، وهو من إخراج كلينت ايستوود وحقق إيرادات 5 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم Black Christmas، والذي طرح في 13 من ديسمبر الجاري، وحقق خلال الأسبوع المنقضي 4.4 مليون دولار محليا.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يهاجم جماهير الأهلي بتعليق مثير.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء.. أمطار وسحب ورياح

منذ ساعة و نصف

زاهي حواس يكشف الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تقرب الأهلي من أفضل مدافع في إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 6 أيام

live| بث مباشر مشاهدة مباراة السد والترجي بث مباشر اليوم في مونديال الأندية بدون تقطيع watch cup

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:58 م

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

06:55 م

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

10:16 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status