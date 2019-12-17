فيلم Jumanji يطيح بـ Frozen 2 من صدارة شباك التذاكر



وذلك بعد تحقيقه لـ 60.1 مليون دولار إيرادات محلية في الأسبوع الأول من طرحه بصالات العرض الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويشارك في بطولة أحدث أجزاء سلسلة Jumanj، كل من دوين جونسون، وكيفين هارت وجاك بلاك.



وقالت الصحيفة البريطانية أنه خلال الأسبوع المنقضي، حقق فيلم الرسوم المتحركة فروزين 2، إيرادات تقدر بـ 19.2 داخل الولايات المتحدة.



وفي المركز الثالث بشباك التذاكر جاء فيلم Knives Out الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم دانيال كريج وكريس إيفانس، وذلك بعد حصده محليا لإيرادات 9.2 مليون دولار.



وفي المركز الرابع، جاء فيلم Richard Jewell، الذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية عن رجل الأمن من مدينة أطلنطا، الذي أدين ظلما بمشاركته في تفجيرات أولمبياد 1996، وهو من إخراج كلينت ايستوود وحقق إيرادات 5 مليون دولار.



وفي المركز الخامس، جاء فيلم Black Christmas، والذي طرح في 13 من ديسمبر الجاري، وحقق خلال الأسبوع المنقضي 4.4 مليون دولار محليا.



نجح فيلم Jumanji: The Next Level في الإطاحة بفيلم ديزني الجديد "فروزين 2"، من صدارة شباك التذاكر مع نهاية الأسبوع الجاري.