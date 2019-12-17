لأول مرة العسيلي وشيبة وحجاج في حفل رأس السنة.. تعرف على التفاصيل

في أول تعاون بينهم يتعاون الثلاثي أحمد شبية، ومحمود العسيلى، ومصطفى حجاج، في حفل غنائي الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك لإحياء حفل رأس السنة بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.









ويحي "الثلاثي" الحفل بـ وجبة دسمة من أروع الأغاني التي تنال على إعجاب جمهورهم حيث يقدم العسيلى خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة وهى "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، بينما مصطفى حجاج هي أغنية "يا مصطفى يا مصطفى “من ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هانى محروس.



