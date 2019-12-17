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ياصباح الجمال ياصبحاوية.. أحمد يونس يغازل جمهوره بسؤال حلقة اليوم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
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أحمد يونس
أحمد يونس
أماني سلام
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طرح راديو 9090 سؤل حلقة اليوم من برنامج صباحك مصري "لأعلامي أحمد يونس.


ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" سؤل الحلقة كتالي" صباح الجمال يا صبحاوية، سؤالنا النهاردة
رقم ماك ديلفري كام ؟ 

جاوب حالًا واكسب فطار ليك ولحد كمان معاك مقدم هديه من ماكدونالدز .. ياالا اسمعونا من ردايو 9090 ".





يشار إلي أن برنامج "صباحك مصري" يعرض يوميا عبر ردايو 9090 في تمام الساعة 8 صباحاً وهو من تقديم الأعلامي أحمد يونس، وهو يناقش عدة موضيع إجتتماعيا بشكل كوميدي.
ياصباح الجمال ياصبحاوية.. أحمد يونس يغازل جمهوره بسؤال حلقة اليوم
ياصباح الجمال ياصبحاوية.. أحمد يونس يغازل جمهوره بسؤال حلقة اليوم
ياصباح الجمال ياصبحاوية.. أحمد يونس يغازل جمهوره بسؤال حلقة اليوم
ياصباح الجمال ياصبحاوية.. أحمد يونس يغازل جمهوره بسؤال حلقة اليوم
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الكلمات المفتاحية

احمد يونس

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