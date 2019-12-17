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حجازي يهدد الصفقة المقبلة في الأهلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
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حجازي
حجازي
ريهام عبد المحسن
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دارت مناقشات قوية وطويلة في الساعلت الماضية بين جهاز الكرة في الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بسبب الصفقة المقبلة المقرر أن يتعاقد معها المارد الأحمر.

وأكدت بعض التقاريؤ الصحيفة أنه هناك نصائح وتوجيهات من جانب لجنة التخطيط بالأهلي للسويسري فايلر بالتعاقد مع مدافع بدلا من ضم رأس حربة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك اتفاق على تعاقد الأهلي مع مدافع بشرط أن يكون أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، أما في حالة عدم ضم حجازي فسيكون الاتجاه هو استمرار في البحث عن رأس حربة أجنبي.

وكشفت تقارير صحفية مطلع الشهر الجاري أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.

وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.
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