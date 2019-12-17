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جاتوزو يتحدى برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أعلنت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت أحداثها اليوم بمدينة نيون السويسرية،عن مواجهة قوية تجمع نادي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.


وعلق المدير الفني الجديد لنادي نابولي جينارو جاتوزو على القرعة قائلاً: " مواجهة برشلونة بمثابة تحد كبير لنا وللاعبينا".


وتابع جاتوزو: " برشلونة فريق رائع وكبير، سنخوض ضده مواجهتان رائعتان، علينا أن نواجههم دون خوف".


على الجانب الآخر قال مدير العلاقات المؤسيسة في برشلونة جويليرمو آمور على القرعة قائلاً: " لا يمكن التفكير بمن ستواجهه ومن تتجنبه في القرعة، هذا دليل على عدم الإحترام، جميع المنافسين أقوياء ولا يُستهان بهم".


وتابع: " الجميع سينظر للقرعة بمنظور جيد أو سيئ، إنها مسألة تعود للذوق".


وأضاف: " علينا أن نحترم فريق نابولي، إنه فريق قوي وعنيد، قاموا بتغيير مدربهم ونترقب ثوبهم الجديد مع جاتوزو".


وستكون مواجهة الذهاب يوم 25 فبراير من العام المقبل 2020 بملعب سان باولو بمدينة نابولي، على أن تقام مباراة العودة يوم 18 مارس بملعب كامب نو بمدينة برشلونة.
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