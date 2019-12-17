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ياسمين الخطيب مع "ثور" (صورة)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
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أماني سلام
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شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها بصورة مع تمثل يشبه الثور، وتحدثت عن مزايا برج الثور.


نشرت ياسمين الخطيب، صورة لها بجانب ثور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة" قبل أن يعطيك برج الثور قلبه ، يجب أن تكتسب ثقتك أولاً. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكسب ثقة ولاء برج الثور حقًا ولكن بمجرد القيام بذلك يمكنك اعتبارهم حليفًا للحياة.
فخور بأن أكون # برج الثور




يشار إلي أن الإعلامية ياسمين الخطيب، وضعت نفسها في مأذق كبير مع النجمة ايتن عامر، بسب شقيقتها وفاء عامر.





وعلقت من خلال تغريده لها: " أعلم أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل، لكنى كمشجعه اعتبر نادى الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.. وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر"، مما تسبب ذكرها للفنانة وفاء عامر غضب آيتن عامر شقيقتها الصغري.

مما تسبب ذكرها للفنانة وفاء عامر غضب ايتن عامر شقيقتها الصغري لترد عليها مستائه مما قالته: "والمفروض كدة إن دة إفيه والناس تضحك وكدة ؟؟!".
ياسمين الخطيب مع "ثور" (صورة)
ياسمين الخطيب مع "ثور" (صورة)
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