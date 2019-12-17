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التعليم تطبق منظومة جديدة بالمدارس اليابانية (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
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المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
جرجس ميلاد
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كشف مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل المنظومة اليابانية التعليمية.

وأشار "الرفاعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، إلى أنهم يستهدفون غرس المدارس اليابانية بداخل المجتمع المصري، موضحًا أن العمل بداخل المدارس اليابانية مختلف، والعلاقة بين المدير وفريق العمل بهذه المدارس مختلفة؛ لأن الكل يعمل سويًا.

وأوضح أنهم لديهم نحو 12 خبيرا، بالإضافة إلى الخبراء الذي شاركوا في منتدى شباب العالم لدعم مصر في مجال إدارة المدارس، متابعًا: "نحن في حاجة إلى الخبرة اليابانية لتطوير المنظومة التعليمية المصرية".

وأكد أن وزارة التربية والتعليم، تسعى لتطوير آداء كل المدارس، لتكون بها انضباط وتفاني في العمل، وتساعد على بناء جيل جديد من المصريين، وإعدادهم للمستقبل: "فيه توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء منظومة جديدة للمواد التعليمية لبناء المواطن المصري، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، ولكنها تعتمد على الفهم من خلال الأنشطة".

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منتدي العالم المدارس اليابانية الجديدة

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