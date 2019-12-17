نابولي يستفز برشلونة بكابوس "مانولاس"

سحبت اليوم بمدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للوسم الحالي 2019 – 2020.





وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل لنادي برشلونة الإسباني، الذي سيواجه نادي نابولي في دور الـ 16 المقرر له فبراير المقبل.





من جانبه وجه نادي نابولي رسالة استفزازية لجماهير برشلونة بعد نتيجة القرعة، وذلك من خلال الحساب الرسمي لنادي الجنوب الإيطالي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.





وذكر النادي الإيطالي في رسالته "حان الوقت لنظهر قدراتنا في الركلات الركنية" في إشارة واضحة لتواجد لاعب روما السابق الدولي اليوناني كوستاس مانولاس.





وتسبب مانولاس في إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي نسخة عام 2018، عندما أضاف الهدف الثالث في مرمى برشلونة برأسية شهيرة، والذي كان كافياً لتأهل روما لنصف النهائي على حساب برشلونة.





جدير بالذكر أن القرعة الكاملة لدور الـ 16 جاءت كالتالي.



باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني



برشلونة الإسباني – نابولي الإيطالي



مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي - أتليتيكو مدريد الإسباني



لايبزج الألماني – توتنهام الإنجليزي



فالنسيا الإسباني - اتالانتا الإيطالي



تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني



يوفنتوس الإيطالي – ليون الفرنسي.