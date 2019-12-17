السيسي يكشف شروط مصر للمصالحة مع قطر



وقال الرئيس السيسي، ردا على ما يتردد عن المصالحة مع دولة قطر، خلال تصريحات خاصة للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، مساء الإثنين، إلى أن الموقف من المصالحة مع قطر لم يتغير، كاشفا عن أن هناك شروطا لإجراء هذه المصالحة.





وأوضح قائلا: "مطالبنا كما هي، المطالب الـ13.. ومواقفنا معلنة، ونرفض التدخل في شئوننا".





وأكد الرئيس أن مصر تعمل مع الأشقاء في أفريقيا على محاصرة النزاعات، ووقف تمددها واتساعها، منوها بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل ولكن ذلك يحتاج إلى وقت.





ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموقف المصري من التحديات الراهنة للأمن والسلم، ومن بينها العلاقات مع الدول المحيطة وعلى رأسها قطر.