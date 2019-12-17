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سجل ضعيف لمحمد صلاح أمام الأندية الإسبانية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:03 ص
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صلاح
صلاح
عبد القادر عرابي
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انتهت اليوم الإثنين 16 ديسمبر مراسم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن الموسم الحالي 2019 / 2020.


وأفرزت القرعة مواجهة من العيار الثقيل لنادي ليفربول الذي ينشط بين صفوفه النجم المصري الدولي محمد صلاح، حيث سيواجه نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.


سجل محمد صلاح أمام الفرق الإسبانية

ويمتلك الفرعون المصري محمد صلاح سجل ضعيف أمام أندية إسبانيا في مختلف الأندية االتي لعب معها، حيث واجه تلك الإندية في 7 مناسبات في مختلف البطولات.


وواجه محمد صلاح أندية فياريال وأشبيلية وفياريال وريال مدريد، وذلك خلال تواجده في أندية فيورنتينا وروما الإيطاليين وليفربول الإنجلبزي.


وحقق محمد صلاح فوزاً واحداً على أندية إسبانيا، كان ذلك بقميص نادي روما الإيطالي في مرمى نادي فياريال الإسباني في فبراير من عام 2017 في دور الـ 32 من بطولة لدوري الأوروبي، حين فاز روما على الغاوصات الصفراء برباعية دون رد، صنع منها صلاح هدفاً وحيداً.


أما عن هدف صلاح الوحيد في أندية إسبانيا، فكان ذلك في مرمى إشبيلية الإسباني في دور المجوعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2017، حين تعادل الفريقان 2-2 بملعب أنفيلد رود.


ويستعد محمد صلاح لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية مع ناديه ليفربول، حين يواجه نادي مونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف النهائي المقررة الأربعاء المقبل 18 ديسمبر
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