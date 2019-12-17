إحساس لايوصف.. بشري عن تكريم سميحة أيوب (صور)

أعربت الفنانة بشري، عن سعادتها بتكريمها من قبل النجمة سميحة أيوب للمركز القومى للسينما.









ونشرت الفنانة سميحة آيوب، صور تكريمها خلال الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصور قائلة "احساس لا يوصف ان يتم تكريمك من سيدة المسرح العربى سميحة ايوب فى قاعة مليئة بالمثقفين و السينمائيين المصريين





و أضافت" نخبة من الأساتذة ..شكرا للمركز القومى للسينما و و شكرا لنادى سينما المرأة الذى هو السبب فى هذه المناسبة السعيدة و شكرا للدكتورة سعاد شوقى على هذه الجهود..







وتابعت" ..ما اجمل ان يجتمع كل ما تحب فى مكان واحد...(السينما...الاعتزاز بكونى امرأة و كل امرأة فى موقع مسؤولية و المسرح".









وحضر الحفل العديد من النجوم من ضمنهم الفنان كمال ابو رية، سميحة أيوب.